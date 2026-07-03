Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роскачестве рассказали, как выбрать отель для отдыха с ребёнком

В Роскачестве посоветовали семьям с детьми перед бронированием отеля проверить не только детскую инфраструктуру, но и вопросы безопасности: защиту розеток, ограничители на окнах, условия у воды и доступность медицинской помощи.

В Роскачестве посоветовали семьям с детьми перед бронированием отеля проверить не только детскую инфраструктуру, но и вопросы безопасности: защиту розеток, ограничители на окнах, условия у воды и доступность медицинской помощи.

Об этом сообщает Life.ru.

Как заявила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова, хорошим знаком будут детская площадка, игровая комната, анимация, бассейн с мелкой зоной и подогревом воды.

Также стоит заранее уточнить, есть ли в отеле детское меню, стульчики для кормления, возможность нагреть питание или взять в аренду коляску, манеж и горшок.

Если у гостиницы есть собственный пляж, важно узнать о пологом заходе в воду, детских зонах для купания и спасателях.

Отдельно эксперт рекомендовала проверить, есть ли на территории аптека или медпункт, насколько далеко находятся больница и продуктовый магазин.

Шагарова также посоветовала читать развёрнутые отзывы семейных туристов с фотографиями.

Ранее практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, как организовать летний отдых ребёнка, чтобы потом ему было проще возвращаться к учёбе.