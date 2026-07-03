В Роскачестве рассказали, как выбрать отель для отдыха с ребёнком

В Роскачестве посоветовали семьям с детьми перед бронированием отеля проверить не только детскую инфраструктуру, но и вопросы безопасности: защиту розеток, ограничители на окнах, условия у воды и доступность медицинской помощи.
Об этом сообщает Life.ru.
Как заявила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова, хорошим знаком будут детская площадка, игровая комната, анимация, бассейн с мелкой зоной и подогревом воды.
Также стоит заранее уточнить, есть ли в отеле детское меню, стульчики для кормления, возможность нагреть питание или взять в аренду коляску, манеж и горшок.
Если у гостиницы есть собственный пляж, важно узнать о пологом заходе в воду, детских зонах для купания и спасателях.
Отдельно эксперт рекомендовала проверить, есть ли на территории аптека или медпункт, насколько далеко находятся больница и продуктовый магазин.
Шагарова также посоветовала читать развёрнутые отзывы семейных туристов с фотографиями.
Ранее практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, как организовать летний отдых ребёнка, чтобы потом ему было проще возвращаться к учёбе.