Россиянам посоветовали проверять зрение раз в год

Врач-офтальмолог Инна Варивода рассказала, что снизить нагрузку на глаза при работе с гаджетами помогают правильная организация рабочего места, перерывы и регулярная проверка зрения.
«Монитор компьютера лучше расположить на уровне глаз — так, чтобы ваши глаза находились на одном уровне с верхней частью монитора, а расстояние до экрана примерно соответствовало длине вытянутой руки», — сказала она URA.RU.
По словам врача, смартфон лучше держать на расстоянии 40—50 см, а телевизор желательно смотреть с дистанции от 2,5 м.
Варивода посоветовала каждые 20 минут делать короткую паузу и переводить взгляд вдаль на 20 секунд, а каждые два часа вставать на полноценный 15-минутный перерыв.
Она добавила, что даже при отсутствии жалоб стоит посещать офтальмолога хотя бы раз в год. При симптомах проверять зрение нужно не реже двух раз в год, особенно детям.
Ранее детский офтальмолог доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян рассказал, что большинство детей готовы к ношению контактных линз примерно с восьми — десяти лет.