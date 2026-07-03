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Ракова: служба онкопсихологов в Москве провела более 36 тысяч консультаций

Московская служба онкопсихологов за три года провела свыше 36 тыс. консультаций для пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких.

Источник: RT на русском

Московская служба онкопсихологов за три года провела свыше 36 тыс. консультаций для пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По её словам, специалисты работают во всех центрах амбулаторной онкологической помощи и сопровождают пациентов на разных этапах — от постановки диагноза до ремиссии. Такая поддержка помогает людям проходить лечение и справляться с эмоциональной нагрузкой.

С детьми онкопсихологи работают в Морозовской больнице, используя арт-терапию и игровые техники с учётом возраста. Отдельная помощь предусмотрена для родителей, которым специалисты помогают выстраивать бережное общение с ребёнком во время лечения.

Также в столице действует сервис «Психология для жизни»: за три года им воспользовались более 3,5 тыс. раз.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строители приступили к возведению первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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