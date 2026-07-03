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В Петербурге 914 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

В Санкт-Петербурге 914 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году. Этот показатель стал максимальным за всю историю проведения экзамена в городе.

В Санкт-Петербурге 914 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году. Этот показатель стал максимальным за всю историю проведения экзамена в городе.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Рекордные результаты зафиксировали, в частности, по техническим дисциплинам — математике и физике.

Больше всего максимальных результатов оказалось по профильной математике — 337. Это около 40% от всех стобалльных результатов. Такой экзамен сдавали 63,5% выпускников.

По русскому языку 100 баллов получили 159 человек, по физике — 125, по химии — 115, по литературе — 92.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области по итогам ЕГЭ-2026 зафиксировали 95 стобалльных результатов.