Психолог Василькова объяснила, как поддержать человека в беде

Психолог Татьяна Василькова рассказала, что близкого человека в сложной ситуации лучше поддерживать не жалостью, а признанием его чувств.
«Я могу только догадываться, как это больно/обидно/неприятно», — такую фразу она привела в беседе с aif.ru как пример бережной реакции.
По словам психолога, фразы вроде «бедная ты моя» могут ослаблять человека, а обесценивание переживаний только усиливает напряжение. Важнее дать понять, что чувства замечены и признаны.
Василькова также посоветовала не перебивать человека, не спешить с советами и честно говорить, если собственного опыта решения такой проблемы нет. Когда близкий выговорится, можно осторожно спросить, что он собирается делать дальше, показывая веру в его силы.
Если ситуация связана с болезнью или тяжёлым душевным состоянием, психолог рекомендует не заниматься самодеятельностью, а мягко предложить обратиться к врачу или специалисту. Также человеку важно дать время прожить переживания и не стыдить его за слёзы и эмоциональные реакции.
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