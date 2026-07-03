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ВС России нанесли удары по пяти предприятиям ВПК в Киеве

Герасимов: ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе удара в ночь на 2 июля нанесли удары по 5 предприятиям авиационной и радиоэлектронной промышленности в Киеве, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Президент России Владимир Путин в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск.

«В ночь с 1 на 2 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен очередной массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате поражены 5 ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, осуществляющих производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, крылатых ракет и комплектующих к ним», — доложил Герасимов президенту.

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