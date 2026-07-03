Врач Куденко посоветовала избегать перепадов температур на море

Врач-терапевт Александра Куденко рассказала, что болезни в отпуске на море часто связаны с акклиматизацией, перепадами температур, новыми вирусами и кишечными инфекциями.
«Важно понимать, что болезнь на море — это не случайность. Это результат сочетания нескольких факторов: ослабленного акклиматизацией иммунитета, резких перепадов температур и новых вирусов», — объяснила она в беседе с Regions.ru.
По словам врача, адаптация к новому климату обычно занимает от трёх до семи дней. В этот период организм сильнее реагирует на перегрев, переохлаждение, непривычную еду и смену условий.
Куденко посоветовала в первые два—три дня после приезда не перегружать себя экскурсиями и активными прогулками, не нырять в море сразу после долгого пребывания на солнце и не сидеть под кондиционером в мокрой одежде.
Также врач рекомендовала пить бутилированную воду, осторожно выбирать еду, мыть руки и защищаться от солнца средствами с SPF не ниже 50.
Ранее кандидат медицинских наук, дерматовенеролог Наталья Михайлова заявила, что длительное купание в водоёмах может нарушать защитный барьер кожи.