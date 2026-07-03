Учёный Литвинов: в жару человек может терять до трёх литров жидкости

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов рассказал, что в жару человек может терять с потом от двух до трёх литров жидкости.
«Клетки набухают, передача нервных сигналов нарушается. В результате возникают головная боль, тошнота, слабость и спутанность сознания», — объяснил он URA.RU.
По словам учёного, вместе с водой организм теряет соли, особенно натрий. Если пить только пресную воду, почки могут выводить ещё больше солей, что повышает риск водной интоксикации.
Литвинов отметил, что в жару может помочь подсоленная вода: одна чайная ложка соли на литр жидкости.
Специалист также предупредил, что ледяная вода даёт обратный эффект: мозг воспринимает холод как угрозу переохлаждения и сужает сосуды кожи, уменьшая отдачу тепла. Горячий чай или кофе без сахара, напротив, запускают потоотделение, которое помогает охлаждать организм.
Литвинов добавил, что полная акклиматизация к жаре обычно занимает от семи до 14 дней. В первую неделю он посоветовал снизить нагрузки, пить подсоленную воду и дать телу время перестроиться.
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