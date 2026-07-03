Платформа «Город идей» объединила почти 680 тысяч москвичей

В Москве реализовали 10 тыс. инициатив, предложенных пользователями платформы «Город идей». Сервис принимает предложения по 17 направлениям, включая транспорт, здравоохранение, культуру и предпринимательство.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.
По её словам, в настоящее время платформа объединяет почти 680 тыс. горожан. Москвичи предлагают идеи для сезонных событийных программ, благоустройства парков и дворов, развития библиотек и цифровых сервисов.
По направлению «Электронные проекты» уже реализовали более 230 инициатив.
Идеи жителей также учитывают при развитии парков, проекта «Молодёжь Москвы», деловой среды и библиотек. В частности, по предложениям юных горожан прошло более 100 мероприятий, а к обсуждению улучшения условий для бизнеса недавно присоединились более 31 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Москве началось строительство Центра инноваций и импортозамещения «Технопарк Щербинка».