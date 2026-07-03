Платформа «Город идей» объединила почти 680 тысяч москвичей

Идеи жителей также учитывают при развитии парков, проекта «Молодёжь Москвы», деловой среды и библиотек. В частности, по предложениям юных горожан прошло более 100 мероприятий, а к обсуждению улучшения условий для бизнеса недавно присоединились более 31 тыс. человек.