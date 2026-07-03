Врач Беляков: при боли в колене не стоит тянуть с обращением за медпомощью

Врач-травматолог, ортопед Дмитрий Беляков рассказал, что при боли в колене, блокировке сустава или трудностях при спуске с лестницы не стоит откладывать обращение за медпомощью.
В беседе с «Радио 1» он отметил, что артроз коленного сустава со временем может развиться у многих людей, но задача врача — отсрочить момент эндопротезирования.
«Артроз ждёт нас всех. Вопрос — какой сустав пострадает первым», — сказал Беляков.
По словам врача, решение об операции принимают не только по состоянию сустава. Учитываются индекс массы тела, готовность пациента к длительной реабилитации и тактика протезирования.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН заявил, что МРТ не стоит проводить без назначения, поскольку такое обследование требует медицинских оснований и тщательной расшифровки.