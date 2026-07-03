Нутрициолог Румянцева: опасность ранних арбузов связана не только с нитратами

«Сам по себе ранний арбуз не становится опасным только потому, что появился в продаже в июне или июле. Обычно это тепличная продукция или импортные поставки. Куда важнее то, где именно вы его покупаете и как он хранился», — сказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».