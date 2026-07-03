Нутрициолог Румянцева: опасность ранних арбузов связана не только с нитратами

Нутрициолог Мария Румянцева заявила, что главная опасность ранних арбузов связана не столько с нитратами, сколько с местом покупки и условиями хранения.
«Сам по себе ранний арбуз не становится опасным только потому, что появился в продаже в июне или июле. Обычно это тепличная продукция или импортные поставки. Куда важнее то, где именно вы его покупаете и как он хранился», — сказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, арбузы в официальных магазинах и на легальных рынках проходят контроль безопасности, а содержание нитратов невозможно определить по цвету мякоти, жёлтым прожилкам или другим внешним признакам.
В свою очередь, нутрициолог Ника Сергунина в беседе с телеканалом «Звезда» напомнила, что в начале сезона выше вероятность встретить продукцию, при выращивании которой использовали азотные удобрения и нитраты.
«Не покупаем нарезанные фрукты. Когда плод разрезали, на его мякоти размножаются бактерии и риски кишечной инфекции возрастают. Особенно в жару и под пищевой плёнкой», — отметила Сергунина.
Она также не рекомендовала покупать плоды с трещинами, подтёками и вмятинами, а также фрукты и ягоды у автодорог.
По словам нутрициолога, мыть нужно даже те плоды, кожура которых не употребляется в пищу, поскольку нож может перенести бактерии с кожуры на мякоть.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что отёки могут вызывать не только очевидно солёные продукты, но и еда со скрытым содержанием соли.