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Кинолог Голубев: горячий асфальт может вызвать ожог лап у собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что в жару раскалённый асфальт может вызвать у собаки серьёзный ожог подушечек лап.

Источник: RT на русском

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что в жару раскалённый асфальт может вызвать у собаки серьёзный ожог подушечек лап.

«Не стоит рассчитывать, что животные привыкли к любым температурам, поскольку постоянно контактируют с землёй. Асфальт — это неестественная поверхность для собак, и именно он представляет основную опасность в жару», — сказал Голубев в беседе с «Радио 1».

По словам кинолога, проверить поверхность можно тыльной стороной ладони: если она обжигает, питомцу идти по ней нельзя. В жару асфальт может нагреваться до +60 °C.

Голубев посоветовал по возможности выбирать траву и грунтовые дорожки, переносить прогулки на раннее утро или время после захода солнца. Для коротких переходов через парковку могут подойти летняя обувь или носочки, но собаку нужно заранее приучить к ним дома.

Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, что кошки могут реагировать на болезнь человека из-за изменения температуры тела.