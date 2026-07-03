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Офтальмолог связала появление головное боли с работой за экраном

Врач-офтальмолог Инна Варивода рассказала, что длительная работа с гаджетами может вызывать перенапряжение глаз, сухость, проблемы с фокусировкой и головные боли.

Источник: RT на русском

Врач-офтальмолог Инна Варивода рассказала, что длительная работа с гаджетами может вызывать перенапряжение глаз, сухость, проблемы с фокусировкой и головные боли.

В беседе с URA.RU она заявила, что при работе за экраном глаза долго удерживают фокус на близком расстоянии, из-за чего может возникать спазм аккомодации. В результате после компьютера дальние объекты могут казаться размытыми.

Варивода также отметила, что при концентрации на дисплее человек моргает реже, слёзная плёнка обновляется хуже, а роговица пересыхает. Это может привести к жжению, покраснению и ощущению песка в глазах.

Кроме того, врач связала усталость глаз с нарушением осанки: при наклоне к экрану ухудшается кровоток в шейном отделе, что может сопровождаться болью в голове, спине, плечах и шее.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН заявил, что МРТ не стоит проводить без назначения, поскольку такое обследование требует медицинских оснований и тщательной расшифровки.