Офтальмолог связала появление головное боли с работой за экраном

Врач-офтальмолог Инна Варивода рассказала, что длительная работа с гаджетами может вызывать перенапряжение глаз, сухость, проблемы с фокусировкой и головные боли.
В беседе с URA.RU она заявила, что при работе за экраном глаза долго удерживают фокус на близком расстоянии, из-за чего может возникать спазм аккомодации. В результате после компьютера дальние объекты могут казаться размытыми.
Варивода также отметила, что при концентрации на дисплее человек моргает реже, слёзная плёнка обновляется хуже, а роговица пересыхает. Это может привести к жжению, покраснению и ощущению песка в глазах.
Кроме того, врач связала усталость глаз с нарушением осанки: при наклоне к экрану ухудшается кровоток в шейном отделе, что может сопровождаться болью в голове, спине, плечах и шее.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН заявил, что МРТ не стоит проводить без назначения, поскольку такое обследование требует медицинских оснований и тщательной расшифровки.