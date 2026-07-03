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Путин связал количество ударов ВСУ с большей зоной безопасности

Путин: чем больше ВСУ будут бить по инфраструктуре, тем больше РФ придется делать зону безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин проинформировал о том, что в ответ на обстрелы со стороны ВСУ Россия будет вынуждена продолжать расширение зоны безопасности, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент также подчеркнул, что в течение последних месяцев на территории, прилегающей к границе с Украиной, наблюдается значительное увеличение ширины буферной зоны. Путин сообщил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

«В последние месяцы значительно расширена и полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной», — отметил глава государства.

Накануне пресс-служба Кремля опубликовала первые кадры посещения Путиным одного из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск.

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