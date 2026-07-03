Герасимов доложил Путину: за месяц освобождено 600 км и 29 сел

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что за июнь российские подразделения освободили 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории в зоне проведения специальной военной операции. Доклад прозвучал 3 июля на одном из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск, который в этот день посетил глава государства.
По словам Герасимова, продвижение на ряде направлений позволило существенно улучшить тактическое положение. Освобожденные территории, по данным военных, включают как крупные опорные пункты, так и малые поселки, которые украинские силы превращали в узлы обороны.
В Минобороны РФ ранее уточняли, что наиболее интенсивные бои в июне шли на Донецком и Запорожском направлениях. Российские штурмовые группы действовали в условиях плотного минирования и активно работающей вражеской артиллерии, однако это не помешало выполнить поставленные задачи.
В Кремле подтвердили, что президент заслушал доклад командования и дал оценку действиям группировок. Путин также поручил уделить особое вопросам снабжения наступающих частей и эвакуационным мероприятиям в районах, где сохраняется угроза для мирного населения.
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