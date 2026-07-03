Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов доложил Путину: за месяц освобождено 600 км и 29 сел

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что за июнь российские подразделения освободили 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории в зоне проведения специальной военной операции.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что за июнь российские подразделения освободили 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории в зоне проведения специальной военной операции. Доклад прозвучал 3 июля на одном из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск, который в этот день посетил глава государства.

По словам Герасимова, продвижение на ряде направлений позволило существенно улучшить тактическое положение. Освобожденные территории, по данным военных, включают как крупные опорные пункты, так и малые поселки, которые украинские силы превращали в узлы обороны.

В Минобороны РФ ранее уточняли, что наиболее интенсивные бои в июне шли на Донецком и Запорожском направлениях. Российские штурмовые группы действовали в условиях плотного минирования и активно работающей вражеской артиллерии, однако это не помешало выполнить поставленные задачи.

В Кремле подтвердили, что президент заслушал доклад командования и дал оценку действиям группировок. Путин также поручил уделить особое вопросам снабжения наступающих частей и эвакуационным мероприятиям в районах, где сохраняется угроза для мирного населения.

Читайте также: ВС России освободили 133 населенных пункта с начала года, сказал Путин.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше