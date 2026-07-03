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Герасимов: подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку в ДНР

Передовые подразделения группировки «Центр» вошли в город Доброполье и село Анновка, которые находятся в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Передовые подразделения группировки «Центр» вошли в город Доброполье и село Анновка, которые находятся в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Продолжаются бои в Белицком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском. Одновременно часть сил группировки продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области», — добавил господин Герасимов на совещании.

Доброполье находится на северо-западе ДНР. В 2021 году в этом городе жило больше 28 тыс. человек. В сентябре 2025-го там, по данным агентства «Вчасно», там оставалось не больше 1300 человек. Анновка находится в пригороде Доброполья. Там, согласно данным на 2001 год, жило около тысячи человек.