Путин поручил выявить подстрекателей конфликта среди союзников Киева

Президент России Владимир Путин поручил провести детальный анализ степени участия зарубежных союзников Киева в эскалации боевых действий. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, речь идет о необходимости оценить роль каждой стороны, которую российское руководство считает причастной к подстрекательству и поддержке конфликта. Такой анализ, как отметил Песков, должен быть максимально тщательным и объективным.
В Кремле подчеркнули, что результаты этой работы будут иметь значение при принятии дальнейших решений на государственном уровне. Предполагается, что собранные данные позволят сформировать более взвешенный подход к последующим действиям.
Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ситуации в зоне СВО.