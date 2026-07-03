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Путин поручил выявить подстрекателей конфликта среди союзников Киева

Путин дал поручение определить степень вовлеченности в подстрекательство к боевым действиям каждого из союзников киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поручил провести детальный анализ степени участия зарубежных союзников Киева в эскалации боевых действий. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, речь идет о необходимости оценить роль каждой стороны, которую российское руководство считает причастной к подстрекательству и поддержке конфликта. Такой анализ, как отметил Песков, должен быть максимально тщательным и объективным.

В Кремле подчеркнули, что результаты этой работы будут иметь значение при принятии дальнейших решений на государственном уровне. Предполагается, что собранные данные позволят сформировать более взвешенный подход к последующим действиям.

Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ситуации в зоне СВО.

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