Герасимов: ВСУ предпринимают безуспешные попытки войти в Купянск

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов информировал российского лидера Владимира Путина о безуспешных попытках ВСУ продвинуться в направлении Купянска и вытеснить российские войска на восточный берег реки Оскол.
Он также отметил, что украинские войска несут существенные потери в ходе этих действий.
«Украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2,5 тысяч украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники», — доложил Герасимов.
Ранее пресс-служба Кремля также опубликовала первые кадры посещения Путиным одного из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск.