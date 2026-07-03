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Герасимов: ВСУ предпринимают безуспешные попытки войти в Купянск

Герасимов заявил, что ВСУ несут значительные потери на купянском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов информировал российского лидера Владимира Путина о безуспешных попытках ВСУ продвинуться в направлении Купянска и вытеснить российские войска на восточный берег реки Оскол.

Он также отметил, что украинские войска несут существенные потери в ходе этих действий.

«Украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2,5 тысяч украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники», — доложил Герасимов.

Ранее пресс-служба Кремля также опубликовала первые кадры посещения Путиным одного из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск.

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