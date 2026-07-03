Герасимов: удары ВС РФ лишили Украину возможности производить ракеты

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что российские удары по объектам украинского ВПК существенно сократили производственный потенциал противника в сфере дальнобойных вооружений. Речь идет, в частности, о крылатых и баллистических ракетах, выпуск которых, по словам военачальника, находится сейчас на крайне низком уровне.
Доклад прозвучал 3 июля на одном из вспомогательных командных пунктов группировки войск, который в этот день посетил глава государства. Герасимов подчеркнул, что систематические удары по цехам сборки, складам компонентов и местам хранения готовых изделий привели к тому, что украинская промышленность утратила возможность серийно выпускать средства поражения большой дальности.
Ранее в Минобороны РФ неоднократно сообщали о поражении предприятий, занятых в кооперации по созданию ракетного вооружения. В ведомстве отмечали, что целью таких атак является подрыв логистики и снижение боевого потенциала ВСУ в глубоком тылу. Кроме того, по данным военных, удары наносились по объектам энергоснабжения, без которых работа высокотехнологичных производств невозможна.
По оценкам Генштаба, текущее состояние украинского ВПК не позволяет Киеву восполнять потери ракетного арсенала в прежних объемах. Это, в свою очередь, сказывается на способности ВСУ наносить удары по российским территориям и объектам критической инфраструктуры в прифронтовой зоне. Российские войска, как заявил Герасимов, продолжат точечные удары по остающимся мощностям, чтобы полностью исключить угрозу со стороны украинских дальнобойных систем.
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