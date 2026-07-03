Герасимов: удары ВС РФ лишили Украину возможности производить ракеты

Ранее в Минобороны РФ неоднократно сообщали о поражении предприятий, занятых в кооперации по созданию ракетного вооружения. В ведомстве отмечали, что целью таких атак является подрыв логистики и снижение боевого потенциала ВСУ в глубоком тылу. Кроме того, по данным военных, удары наносились по объектам энергоснабжения, без которых работа высокотехнологичных производств невозможна.