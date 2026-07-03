«Публичный скандал»: почему Польша передумала отдавать Украине свои МиГ-29

После срыва сделки по передаче Украине польских МиГ-29 в Варшаве заявили, что эти самолёты будут в любом случае списаны. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на польское Минобороны. Ранее Киев отказался в обмен на МиГ-29 передать полякам беспилотные технологии, чем сорвал соглашение. В Варшаве считают, что на позицию украинцев мог повлиять недавний конфликт по поводу героизации Киевом нацистских преступников из УПА*. По словам аналитиков, череда скандалов в отношениях Украины и Польши обострила давние противоречия между двумя странами.