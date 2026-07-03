«Публичный скандал»: почему Польша передумала отдавать Украине свои МиГ-29

После срыва сделки по передаче Украине польских МиГ-29 в Варшаве заявили, что эти самолёты будут в любом случае списаны. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на польское Минобороны. Ранее Киев отказался в обмен на МиГ-29 передать полякам беспилотные технологии, чем сорвал соглашение. В Варшаве считают, что на позицию украинцев мог повлиять недавний конфликт по поводу героизации Киевом нацистских преступников из УПА*. По словам аналитиков, череда скандалов в отношениях Украины и Польши обострила давние противоречия между двумя странами.
На фоне срыва сделки по передаче Киеву польских истребителей МиГ-29 в Варшаве сообщили о будущем списании этих самолётов.
Как пишет портал Wirtualna Polska со ссылкой на польское Минобороны, по мере достижения машинами целевого срока службы и при отсутствии перспектив их дальнейшей модернизации они будут постепенно выводиться из эксплуатации. При этом точных сроков списания самолётов Минобороны Польши называть не стало.
Напомним, в конце 2025 года Варшава объявила о планах передать Украине часть оставшихся в распоряжении ВВС страны истребителей МиГ-29. Эти машины эксплуатировались в республике с 1989 года и на сегодняшний день уже устарели.
Взамен Украина должна была поделиться с соседней республикой беспилотными технологиями, однако, как заявляет польская сторона, в настоящий момент Киев отказывается выполнять свою часть сделки.
«Изначально они согласились с таким решением, но сегодня они не соблюдают достигнутую договорённость», — сказал вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что передача технологий БПЛА не должна представлять для Киева сложностей, поскольку Украина на коммерческой основе уже делится своими наработками в этой сфере с другими странами.
МиГ-29 Польши.
Gettyimages.ru.
© Omar Marques.
«Если Украина уже может продавать дроны Кувейту и получать от этого прибыль, находясь в состоянии войны, то она может и ответить взаимностью тем, кто предоставляет ей оборудование, и — порой символически — поделиться своими техническими возможностями», — уточнил Косиняк-Камыш.
Ранее он также сообщил, что если Киев не выполнит свою часть договора, то не получит МиГ-29.
«МиГов для Украины нет, так как у Польши нет ни дронов, ни возможностей для их использования», — цитирует ТАСС министра обороны.
Политический аспект.
Несколько иную версию данного конфликта приводит портал Onet. Cо ссылкой на источники издание сообщает, что польские МиГ-29 уже давно не модернизировались и имеют высокую степень износа. Украинская делегация, ознакомившись с состоянием техники, потребовала от Польши обновить истребители за свой счёт, не предложив ничего взамен. Ранее такие работы оплачивала сама Украина. Варшава на эти требования ответила отказом, после чего Киев якобы потерял интерес к сделке.
Как отмечает генеральный директор АО «Аэрокон» Эдуард Багдасарян, в теории польские МиГ-29 могли бы пригодиться ВСУ, но только при условии их модернизации.
«Боевой уровень техники определяется не только техническими характеристиками самолёта, но и системами вооружения, каналами связи, тем, чем он вооружён, и как оснащён. В этом смысле Польша могла бы установить более эффективные системы вооружения, и тогда самолёты были бы полезны Киеву, но сделка сорвалась», — сказал специалист в разговоре с RT.
При этом в Польше отмечают другую причину разногласий. Так, Косиняк-Камыш утверждает, что вопрос о МиГ-29 политически мотивирован и связан с недавними спорами Варшавы и Киева по поводу героизации нацистских преступников на Украине.
В конце мая глава киевского режима присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ наименование «имени героев УПА*». Варшава раскритиковала это решение, напомнив о многочисленных преступлениях украинских нацистов в отношении мирного польского населения в годы Второй мировой войны. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского главной награды республики — ордена Белого орла. В ответ на это ряд украинских чиновников, в том числе глава МИД Андрей Сибига, отказались от польских наград.
Однако увещевания Варшавы не заставили Украину скорректировать свою политику. Наоборот, Киев намерен продолжить героизацию нацистских преступников. Так, 1 июля Верховная рада приняла закон о создании в стране «национального пантеона», где могут быть перезахоронены пособники нацистов из УПА*.
«Коронация нацистских лидеров».
Косиняк-Камыш считает, что Киев обостряет отношения с Польшей, исходя из внутриполитических соображений. Он добавил, что Варшава готова к продолжению переговоров по МиГ-29, однако Киев не имеет воли к достижению соглашения.
«Я думаю, это проистекает из той стратегии, которой они сейчас придерживаются: конфликт, уходящий корнями в историю, — это то, что в настоящее время формирует имидж… Зеленского», — сказал он.
Акция неонацистов на Украине.
Legion-Media.
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер согласен с утверждением о том, что, раздувая конфликт с Варшавой, Киев прежде всего решает внутриполитические проблемы. По его мнению, власти страны строят свою национальную идеологию на «коронации нацистских лидеров украинского происхождения».
«Они для них являются символом того, что во время Второй мировой войны Украина была на противоположной Советскому Союзу стороне», — добавил специалист в комментарии RT.
Эту точку зрения разделяет и политолог Дмитрий Журавлёв. Он полагает, что Киев делает из Польши врага, чтобы консолидировать общество.
«Консолидация через противостояние полякам — это традиционная политтехнология. Последние десятилетия украинская власть концентрирует вокруг себя ненависть к России, но, видимо, запаса этой ненависти уже не хватает. Теперь решили добавить конфликт с поляками. У украинского режима только один выход — повышать градус национализма», — пояснил эксперт в беседе с RT.
«Публичный скандал».
Аналитики напоминают, что польско-украинские отношения всегда были проблемными, а последние скандалы лишь проявили старые противоречия.
«Их “дружба” всегда строилась на ненависти к нам, они дружили против России. С Украиной у Польши никаких других скреп нет. Варшава, если не политически, то психологически воспринимает Украину как свою провинцию», — говорит Дмитрий Журавлёв.
Варшава.
Gettyimages.ru.
© Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto.
В то же время Владимир Брутер считает, что нынешнее обострение не заставит Польшу отказаться от поддержки Киева в его конфликте с Москвой.
«Я бы всё это не стал называть кризисом, это, скорее, публичный скандал. Польша не выйдет из круга стран, помогающих Украине. Поставка самолётов — это не вопрос выживания киевского режима на сегодняшний момент. Поэтому, отказавшись их передать, Польша просто демонстрирует, что у неё есть собственная позиция. Но если бы это касалось более важного вопроса, то вряд ли бы Варшава вела себя таким образом», —констатировал собеседник RT.
В свою очередь, член совета международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак в интервью RT предположил, что вопрос с МиГ-29 ещё не закрыт. По его мнению, заявлениями о возможной утилизации поляки могут пытаться укрепить свою переговорную позицию.
«Поляки, судя по всему, не собираются утилизировать эти самолёты. Они торгуются, выжимают максимальную для себя пользу. Самолёты стоят в ангарах и ждут своего часа, их просто выставили на распродажу. Варшава угрожает, что что-то с ними сделает, но не факт, что это произойдёт», — заключил политолог.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).