Путин: Киев и «мнимые миротворцы» ЕС подтверждают свои истинные намерения

«Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях», — указал Путин.