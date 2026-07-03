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Путин: Киев и «мнимые миротворцы» ЕС подтверждают свои истинные намерения

Киевский режим и «европейские мнимые миротворцы» подтверждают предположения России об их истинных намерениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск.

Киевский режим и «европейские мнимые миротворцы» подтверждают предположения России об их истинных намерениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск.

«Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях», — указал Путин.

Путин 3 июля посетил один из вспомогательных командных пунктов объединённой группировки войск.