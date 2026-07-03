Путин назвал лицедеями руководство киевского режима

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военными назвал лицедеями руководство киевского режима.
«Эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили — своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — сказал он.
По словам президента России, бравурные заявления лидера киевского режима об успехах, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел на фронте, Москве только на руку.
Путин выразил уверенность в победе России и поручил продолжить удары по военным объектам Украины.