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Путин назвал лицедеями руководство киевского режима

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военными назвал лицедеями руководство киевского режима.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военными назвал лицедеями руководство киевского режима.

«Эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили — своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — сказал он.

По словам президента России, бравурные заявления лидера киевского режима об успехах, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел на фронте, Москве только на руку.

Путин выразил уверенность в победе России и поручил продолжить удары по военным объектам Украины.