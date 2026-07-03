Президент поручил отражать вылазки: Киев может пойти на провокации

Ранее в Минобороны РФ и Генштабе неоднократно фиксировали попытки украинских разведывательно-диверсионных групп проникнуть на территорию приграничных регионов. Все такие попытки, по данным ведомств, пресекались силами пограничников и армейских подразделений. В Кремле также указывали, что противник продолжает использовать диверсии в качестве одного из инструментов для дестабилизации обстановки в тыловых районах.