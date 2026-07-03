Президент поручил отражать вылазки: Киев может пойти на провокации

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военными заявил, что не исключает попыток украинских сил совершить диверсионно-террористические вылазки. Он поручил российским подразделениям быть готовыми к таким действиям со стороны противника.
По словам главы государства, Киев может пойти на подобные шаги для того, чтобы подкрепить свои «легенды» и лживые заявления о мнимых успехах на поле боя. Путин подчеркнул, что противник способен предпринять такие акции с целью информационного прикрытия собственных провалов.
Президент акцентировал внимание на необходимости своевременного выявления угроз и адекватного реагирования на любые провокации. Он отметил, что российские военные должны учитывать этот фактор при планировании операций и организации обороны на всех направлениях.
Ранее в Минобороны РФ и Генштабе неоднократно фиксировали попытки украинских разведывательно-диверсионных групп проникнуть на территорию приграничных регионов. Все такие попытки, по данным ведомств, пресекались силами пограничников и армейских подразделений. В Кремле также указывали, что противник продолжает использовать диверсии в качестве одного из инструментов для дестабилизации обстановки в тыловых районах.
Читайте также: Герасимов: удары ВС РФ лишили Украину возможности производить ракеты.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.