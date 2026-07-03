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Путин призвал быть готовыми к диверсионно-террористическим действиям ВСУ

Путин: противник может пойти на диверсионно-террористические действия.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Противник России может предпринять диверсионно-террористические действия для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях, к ним нужно быть готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск.

«Мы должны иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой “помпой” пропагандистского характера, с целью подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях. Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми», — сказал российский лидер.