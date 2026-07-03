ТАСС: потеря Константиновки для ВСУ означает крах обороны на севере ДНР

ДОНЕЦК, 3 июля. /ТАСС/. Потеря Константиновки для украинских войск означает крах обороны в северной части ДНР. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, под угрозой оказываются Дружковка и Краматорск.
«Потеря Константиновки для противника — крах обороны на севере Донецкой Народной Республики. Потеря этого населенного пункта ставит под угрозу безопасность украинских группировок в Дружковке и Краматорске», — сообщили в силовых структурах.
По данным силовиков, Константиновка была одним из наиболее мощных укрепрайонов в этой части региона.