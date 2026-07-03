Президент Колумбии сообщил, что Трамп пообещал помочь снять с него санкции

«В завершение разговора президент Соединенных Штатов поблагодарил президента Колумбии и заявил: “Как только я смог познакомиться с вами, я понял, что вы хороший человек”. Также он выразил надежду на то, что в будущем обсудит с президентом Густаво Петро другие темы», — сообщила пресс-служба администрации колумбийского лидера.