Президент Колумбии сообщил, что Трамп пообещал помочь снять с него санкции

«Я был удивлен, что он не знал, что моя семья и я все еще находимся в списке OFAC. Он пообещал принять меры по этому вопросу», — написал Петро в X.
Как сообщила пресс-служба администрации президента Колумбии, в ходе разговора Петро рассказал Трампу об успехах в борьбе с посевами листьев коки посредством программы, направленной на добровольный отказ от выращивания запрещенных сельскохозяйственных культур. Колумбийский лидер также сообщил, что готов вести диалог с правительством избранного президента страны Абелардо де ла Эсприэльи.
«В завершение разговора президент Соединенных Штатов поблагодарил президента Колумбии и заявил: “Как только я смог познакомиться с вами, я понял, что вы хороший человек”. Также он выразил надежду на то, что в будущем обсудит с президентом Густаво Петро другие темы», — сообщила пресс-служба администрации колумбийского лидера.
В октябре 2025 года Министерство финансов США объявило о решении ввести санкции против Петро, его жены и сына.