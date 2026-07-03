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Захарова прокомментировала освобождение Константиновки

Захарова назвала освобождение Константиновки важнейшим рубежом для продвижения.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости, комментируя взятие Константиновки, назвала это событие важнейшим рубежом для продвижения вперед.

«Важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперед. Только вперед и с Богом!», — сказала она.

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