Захарова прокомментировала освобождение Константиновки

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости, комментируя взятие Константиновки, назвала это событие важнейшим рубежом для продвижения вперед.
«Важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперед. Только вперед и с Богом!», — сказала она.
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