Путин рассказал об истинных целях «мнимых европейских миротворцев»

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Целью «мнимых европейских миротворцев» стал не мир, а продолжение боевых действий с РФ, заявил президент России Владимир Путин.
«Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые “европейские мнимые миротворцы”, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях да и практических действиях подтверждают наши предположения о их истинных намерениях», — сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.