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Российские войска вышли на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки

Войска РФ вышли на окраины Алексеево-Дружковки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Войска РФ после освобождения Константиновки вышли на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки, доложил президенту России Владимиру Путину командующий мотострелковой дивизией, полковник Александр Картавкин.

Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание.

«В настоящее время штурмовые подразделения 1442-го, 1307-го и 1008-го мотострелкового полков дивизии, сломив сопротивление противника от Константиновки, продолжают наступление в западном направлении. И вышли уже на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки. Ведут боевые действия по ее освобождению», — сказал Картавкин в докладе.