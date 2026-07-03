Российские войска вышли на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Войска РФ после освобождения Константиновки вышли на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки, доложил президенту России Владимиру Путину командующий мотострелковой дивизией, полковник Александр Картавкин.
Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание.
«В настоящее время штурмовые подразделения 1442-го, 1307-го и 1008-го мотострелкового полков дивизии, сломив сопротивление противника от Константиновки, продолжают наступление в западном направлении. И вышли уже на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки. Ведут боевые действия по ее освобождению», — сказал Картавкин в докладе.