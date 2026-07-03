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Египет победил Австралию по пенальти и вышел в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Египта победила команду Австралии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: RT на русском

Сборная Египта победила команду Австралии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Основное время встречи на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне завершилось со счётом 1:1.

На 13-й счёт открыл Эмам Ашур. На 55-й минуте Мохамед Хани забил автогол.

После этого матч перешёл в овертайм, который прошёл без голов.

В серии пенальти сильнее оказались представители Египта — 4:2.

Свои попытки у команды Австралии не смогли реализовать Гарри Суттар и Лукас Херрингтон.

Отметим, что австралийцы заменили голкипера в конце дополнительного времени специально под серию 11-метровых — Мэттью Райан вышел вместо Патрика Бича.

Таким образом, Египет вышел в ⅛ финала, где сыграет с победителем матча Аргентина — Кабо-Верде.

Ранее Швейцария обыграла Алжир и вышла в ⅛ финала чемпионата мира — 2026.