Египет победил Австралию по пенальти и вышел в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Египта победила команду Австралии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
Основное время встречи на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне завершилось со счётом 1:1.
На 13-й счёт открыл Эмам Ашур. На 55-й минуте Мохамед Хани забил автогол.
После этого матч перешёл в овертайм, который прошёл без голов.
В серии пенальти сильнее оказались представители Египта — 4:2.
Свои попытки у команды Австралии не смогли реализовать Гарри Суттар и Лукас Херрингтон.
Отметим, что австралийцы заменили голкипера в конце дополнительного времени специально под серию 11-метровых — Мэттью Райан вышел вместо Патрика Бича.
Таким образом, Египет вышел в ⅛ финала, где сыграет с победителем матча Аргентина — Кабо-Верде.
Ранее Швейцария обыграла Алжир и вышла в ⅛ финала чемпионата мира — 2026.