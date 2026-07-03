Путин поручил продолжить нанесение массированных групповых ударов по Украине

Он отметил, что и «сам киевский режим и европейские мнимые миротворцы, целью которых является продолжение войны с Россией, в своих заявлениях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях». И поскольку «идеи витают» (о продолжении ударов по гражданской инфраструктуре РФ) и осуществляются«, “мы должны на это отвечать”. “Прошу представить предложения”, — обратился он к участникам совещания.