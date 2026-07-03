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Киев и «миротворцы» в ЕС подтверждают предположения России, заявил Путин

Путин: Киев и «миротворцы» в ЕС подтверждают предположения РФ об их намерениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Киевский режим и мнимые европейские «миротворцы» своими действиями подтверждают предположения России об их истинных намерениях, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

«Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые “миротворцы”, целью которых на самом деле является не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и в практических действиях, подтверждают наши предположения об их истинных намерениях», — сказал Путин.