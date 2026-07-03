Киев и «миротворцы» в ЕС подтверждают предположения России, заявил Путин

«Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые “миротворцы”, целью которых на самом деле является не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и в практических действиях, подтверждают наши предположения об их истинных намерениях», — сказал Путин.