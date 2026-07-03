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Путин: ВС РФ освободили 133 населенных пункта с начала года

Путин заявил, что российские войска освободили с начала года 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин сообщил, что с начала текущего года российские подразделения установили контроль над 133 населенными пунктами. Заявление прозвучало в ходе совещания, прошедшего на одном из временных командных пунктов объединенной группировки войск.

По словам главы государства, за этот период российские силы также заняли свыше трех тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Путин отметил, что продвижение войск продолжается в рамках выполнения поставленных задач.

Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых результатов и дал оценку действиям военнослужащих, участвующих в операции.

Ранее Путин в ходе совещания с военными констатировал полное освобождение ЛНР и значительное продвижение российских войск в ДНР.

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