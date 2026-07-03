Путин — о зоне безопасности на Украине: это исторически русская земля

Президент России Владимир Путин, говоря о создании зоны безопасности на Украине, заявил, что это тоже исторически русская, российская земля.
«Чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это, так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля», — сказал Путин.
Ранее Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО.
Путин 3 июля посетил один из вспомогательных командных пунктов объединённой группировки войск.