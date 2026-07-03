Армия России освободила Константиновку в ДНР

3 июня Пушилин рассказал ТАСС о сжатии российскими подразделениями кольца вокруг Константиновки с восточного, западного и южного направлений. В самом городе на тот момент, по его информации, бои продолжались в центре и у железнодорожной станции. К 11-му числу в Минобороны сообщили о полном установлении контроля над восточной частью Константиновке и выходе на северо-восточные окраины. 22 июня Кимаковский заявил «Вестям», что в городе остались не более 300 солдат ВСУ. На следующий день Путин сообщил о близости окончания боев: