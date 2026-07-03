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Путин попросил командующих передать искреннюю благодарность бойцам

Глава государства отметил, что решающая роль в выполнении задач в спецоперации принадлежит солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО попросил командующих группировками передать слова искренней благодарности всем бойцам за мужество и героизм.

Глава государства отметил, что решающая роль в выполнении задач в спецоперации принадлежит солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства: беззаветную преданность и любовь к Родине, войсковое товарищество и боевое братство.

«Я прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно, и, разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить к государственным наградам», — указал Путин.