Ракетный шквал по Киеву: Герасимов доложил о поражении пяти заводов за одну ночь

Отдельно начальник Генштаба остановился на событиях в ночь с 1 на 2 июля. Тогда, по его словам, был нанесен массированный удар по объектам оборонной промышленности в Киеве. В результате поражены пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной отрасли, которые выпускают беспилотники дальнего действия, крылатые ракеты и комплектующие к ним.