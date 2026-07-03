Ракетный шквал по Киеву: Герасимов доложил о поражении пяти заводов за одну ночь

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину о ходе нанесения массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В числе целей — предприятия, выпускающие крылатые ракеты и беспилотники, а также военные аэродромы и объекты энергетики.
Согласно докладу, в июне российскими силами осуществлено пять массированных ударов. Общее число пораженных объектов на украинской территории достигло 55. Из них 34 — предприятия ВПК, которые задействованы в производстве крылатых ракет «Фламинго», беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
Помимо этого, как следует из данных Герасимова, удары пришлись на 10 аэродромов, где базировалась ударная авиация противника, и пять объектов топливно-энергетического комплекса Украины. Генштаб продолжает реализацию плана по поражению как предприятий ВПК, так и энергетической инфраструктуры, обеспечивающей их работу.
Отдельно начальник Генштаба остановился на событиях в ночь с 1 на 2 июля. Тогда, по его словам, был нанесен массированный удар по объектам оборонной промышленности в Киеве. В результате поражены пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной отрасли, которые выпускают беспилотники дальнего действия, крылатые ракеты и комплектующие к ним.
В ходе того же удара, добавил Герасимов, также были поражены логистический центр, четыре объекта топливно-энергетического комплекса и инфраструктура пяти военных аэродромов.
Читайте также: Герасимов анонсировал переформирование 4-й бригады в дивизию в 2026 году.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.