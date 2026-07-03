Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин допустил новые диверсионные вылазки со стороны Киева

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военными допустил новые диверсионные вылазки со стороны Киева.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военными допустил новые диверсионные вылазки со стороны Киева.

«Для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых, противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера. Предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера», — сказал он.

Путин подчеркнул, что нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми. Он также призвал анализировать вовлечённость подстрекателей к продолжению боёв.