Путин допустил новые диверсионные вылазки со стороны Киева

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военными допустил новые диверсионные вылазки со стороны Киева.
«Для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых, противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера. Предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера», — сказал он.
Путин подчеркнул, что нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми. Он также призвал анализировать вовлечённость подстрекателей к продолжению боёв.