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Путину показали кадры освобожденной Константиновки

Грунис показал Путину кадры освобожденной Константиновки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Командир 4-й бригады «Южной» группировки войск Антон Грунис показал президенту России Владимиру Путину кадры освобожденной Константиновки с беспилотников.

Путин в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба ВС РФ и командующими группировками войск.

«Знаю, что у вас в зоне вашей ответственности, в том числе и в Константиновке, работают и летательные аппараты. Мы можем посмотреть, вы могли бы мне показать Константиновку с помощью этих дронов?» — сказал Путин во время совещания.

Грунис продемонстрировал главе государства кадры с БПЛА, на которых была показана освобожденный от ВСУ город Константиновка.

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