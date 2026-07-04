Египет впервые выиграл матч плей-офф на чемпионате мира по футболу

Сборная Египта впервые в своей истории выиграла матч плей-офф чемпионата мира по футболу.
3 июля египтяне обыграли Австралию в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 (1:1, 4:2 — по пенальти).
Сборная Египта лишь раз до этого проходила в первый раунд плей-офф — в 1934 году, когда она проиграла Венгрии (2:4). В 1990 и 2018 годах египтяне не выходили из группы.
В ⅛ финала Египет сыграет с победителем матча Аргентина — Кабо-Верде.
Ранее сообщалось, что сборная Испании впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф ЧМ.
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