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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент РФ Владимир Путин сообщил о полном освобождении территории Луганской Народной Республики.

Наступление Объединенной группировки войск ВС РФ ведется по всем направлениям специальной военной операции, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Основные события 4 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.

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