Наступление Объединенной группировки войск ВС РФ ведется по всем направлениям специальной военной операции, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Основные события 4 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.
Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.Читать дальше