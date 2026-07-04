Путин провел совещание в пункте объединенной группировки. Главное

Путин поручил проанализировать вовлеченность «каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине».
ТАСС собрал основные заявление президента.
- Путин сообщил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов практически ежедневно докладывает ему об обстановке в зоне СВО;
- Президент заявил о полном освобождении территории Луганской Народной Республики;
- Президент отметил, что создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях идет планово;
- Освобождение Константиновки имеет стратегическое значение, заявил президент;
- Путин рассказал о вынужденном отступлении ВСУ, а также об их больших потерях;
- Выполнение задач СВО идет в соответствии с замыслом Генштаба;
- Российские войска освободили с начала года 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тыс. кв. км «нашей земли в Донбассе и Новороссии»;
- Путин обратил внимание, что в зоне Константиновки остаются мирные жители и поручил сделать все необходимое для обеспечения их эвакуации;
- Темпы наступления российских подразделений возрастают по всей линии фронта;
- Освобождение в ДНР города Константиновка — это первый, но очень важный этап в уничтожении ВСУ в славянско-краматорском укрепрайоне, отметил Путин;
- Путин попросил передать слова благодарности и наилучшие пожелания всем бойцам и командирам 3-й общевойсковой армии Южного военного округа под командированием Героя России генерал-лейтенанта Игоря Кузьменкова;
- Президент, поздравляя военных РФ с успехами в зоне СВО, отметил, что «везет тому, кто везет;
- Путин заявил, что чем большее количество ударов будет киевский режим пытаться нанести по российским мирным объектам, тем более широкой будет формируемая ВС РФ на украинской территории зона безопасности;
- Целью “мнимых европейцев-миротворцев” является не мир, а продолжение войны с РФ до последнего украинца, отметил президент;
- Путин заявил, что нанесение массированных ударов по военно-промышленному комплексу Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование, нужно продолжить;
- Президент не исключил, что Киев попробует предпринять диверсионные вылазки, и поручил военным быть к ним готовым;
- Бравурные заявления главарей киевского режима о несуществующих военных успехах ВСУ на руку России, отметил Путин.
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