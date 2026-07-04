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«Справедливая Россия» на съезде выдвинет кандидатов на выборы в Госдуму

В повестке мероприятия утверждение предвыборной программы партии и выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. «Справедливая Россия» проведет вторую часть XV съезда партии, на котором выдвинет кандидатов на выборы в Госдуму.

Съезд партии пройдет в Москве, в Центре международной торговли. В повестке — утверждение предвыборной программы партии и выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва. Также планируется рассмотрение других вопросов политической жизни партии.

В работе съезда примут участие председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, первый заместитель председателя партии, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, зампред партии, руководитель аппарата партийной фракции Руслан Татаринов, депутаты Госдумы, а также руководители и представители региональных отделений. В качестве почетных гостей на мероприятии будут присутствовать участники специальной военной операции, добровольцы и волонтеры, которые оказывают помощь фронту.

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