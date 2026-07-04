Путин обсудил присвоение генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым вопрос присвоения генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.
«Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности. Антон Феликсович [Грунис, генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск] — генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует. Прошу вас обратить на это внимание», — сказал Путин, выслушав доклад Картавкина о работе военнослужащих под его командованием в ходе боев за Константиновку.
Герасимов заверил, что и Картавкин, и другие заслуженные офицеры будут представлены к присвоению новых званий. «Вам спасибо и военнослужащим ваших подразделений. Результат отличный, просто очень хороший!» — похвалил президент Картавкина.