Путин обсудил присвоение генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии

«Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности. Антон Феликсович [Грунис, генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск] — генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует. Прошу вас обратить на это внимание», — сказал Путин, выслушав доклад Картавкина о работе военнослужащих под его командованием в ходе боев за Константиновку.