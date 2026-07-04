Путин призвал быть готовыми к диверсионным вылазкам ВСУ

«Что касается мнимых успехов противника на поле боя, то мы должны иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера», — сказал президент на совещании с участием высших военных руководителей в зоне СВО.