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Путин призвал быть готовыми к диверсионным вылазкам ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять «определенные действия диверсионно-террористического характера». Он призвал готовиться к подобным действиями.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять «определенные действия диверсионно-террористического характера». Он призвал готовиться к подобным действиями.

«Что касается мнимых успехов противника на поле боя, то мы должны иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера», — сказал президент на совещании с участием высших военных руководителей в зоне СВО.

Президент заверил, что у Киева нет достижений на поле боя, а заявления украинских властей о своих успехах играют на руку России. Он добавил, что своими действиями и заявлениями руководство Украины, "безусловно, дезорганизует и самих себя, и своих спонсоров.