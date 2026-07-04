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Картавкин доложил Путину о выходе войск на окраины Алексеево-Дружковки

Командующий мотострелковой дивизией полковник Александр Картавкин в докладе президенту России Владимиру Путину рассказал о выходе российских подразделений на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки.

Командующий мотострелковой дивизией полковник Александр Картавкин в докладе президенту России Владимиру Путину рассказал о выходе российских подразделений на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки. Доклад прозвучал в пятницу в ходе совещания, которое глава государства провел на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

Как сообщил Картавкин, продвижению предшествовало освобождение Константиновки. Штурмовые подразделения 1442-го, 1307-го и 1008-го мотострелковых полков сломили сопротивление противника на этом участке и перешли к наступлению в западном направлении.

В настоящее время, по словам командира дивизии, бойцы ведут боевые действия непосредственно за освобождение Алексеево-Дружковки. Российские военнослужащие уже заняли позиции на юго-восточных подступах к населенному пункту и продолжают продвижение.

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