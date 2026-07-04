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Захарова оценила взятие Константиновки как решающий рубеж

Взятие Константиновки стало важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Взятие Константиновки стало важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперёд. Только вперёд и с Богом!» — сказала она.

Ранее сообщалось, что ВС России полностью освободили Константиновку.

Президент России Владимир Путин добавил, что нужно сделать всё для эвакуации мирных жителей Константиновки.

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