Эксперт Киселев: контроль над Константиновкой позволяет наступать на Дружковку

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Освобождение Константиновки позволяет российским бойцам наступать на Дружковку, открывающую дорогу на Краматорск и Славянск в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«С освобождением Константиновки будут выравниваться фланги. Это подготовка выхода на Дружковку. В общей системе — это уничтожение последнего рубежа обороны ВСУ на Донбассе [в славянско-краматорской агломерации]», — сказал он.
Дружковка расположена примерно в 27 км от Славянска и в 14 км от Краматорска.
Об освобождении Константиновки в ДНР армией России пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил 3 июля.