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Эксперт Киселев: контроль над Константиновкой позволяет наступать на Дружковку

Населенный пункт расположен в 27 км от Славянска и в 14 км от Краматорска.

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Освобождение Константиновки позволяет российским бойцам наступать на Дружковку, открывающую дорогу на Краматорск и Славянск в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«С освобождением Константиновки будут выравниваться фланги. Это подготовка выхода на Дружковку. В общей системе — это уничтожение последнего рубежа обороны ВСУ на Донбассе [в славянско-краматорской агломерации]», — сказал он.

Дружковка расположена примерно в 27 км от Славянска и в 14 км от Краматорска.

Об освобождении Константиновки в ДНР армией России пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил 3 июля.