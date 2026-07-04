Герасимов: удары ВС РФ сократили возможности Украины по производству ракет

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Возможности Украины по производству крылатых и баллистических ракет сокращены после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«В результате нанесенных ударов значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет», — сказал он.
Герасимов добавил, что вследствие этого продолжает расти критическая зависимость киевского режима от поставок комплектующих, взрывчатых веществ и топлива из западных стран.
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