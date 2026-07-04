Путин: полоса безопасности в приграничье значительно расширена в последние месяцы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Формируемая на российско-украинской границе полоса безопасности значительно расширилась в последние месяцы. Это отметил президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО.
«В последние месяцы значительно расширена полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной», — указал верховный главнокомандующий.
Создание полосы безопасности на российско-украинской границе — это важная часть решения общей стратегической задачи, отметил президент России.