Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: полоса безопасности в приграничье значительно расширена в последние месяцы

Президент выступил на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Формируемая на российско-украинской границе полоса безопасности значительно расширилась в последние месяцы. Это отметил президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО.

«В последние месяцы значительно расширена полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной», — указал верховный главнокомандующий.

Создание полосы безопасности на российско-украинской границе — это важная часть решения общей стратегической задачи, отметил президент России.